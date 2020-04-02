معلم: كورونا أجبر طلاب الثانوية على اللجوء للتابلت بعد ركنه

حكى محمد حواش مدرس الرياضيات بالمدرسة السعيدية، تجربته مع التعليم عن بُعد، خاصة بعد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وتعليق الدراسة بالمدارس.

وقال حواش خلال لقائه مع الإعلامي حسام حداد في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن مسؤولي العلاقات العامة بالمدرسة اتفقوا على تصوير المدرسين أثناء شرحهم للدروس، على أن يتم بث هذه الشروح مباشرة على موقع المدرسة وكذلك رفعها على موقع التوصل الاجتماعي "فيسبوك" وكذلك موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وأكد حواش أنه يستطيع عن طريقة البوابة الجديدة للتعليم عن بعد "إيدمودو" متابعة الطلاب والتواصل معهم، لافتًا إلى أن أزمة كورونا ينطبق عليها المثل "رب ضارة نافعة"، مشددًا على أنها أجبرت الطلاب على الرجوع للتابلت والبحث عن التعلم عن بعد "التابلت كان مركون والظروف دلوقتي حكمت الطالب والمدرس أنه يرجع للتابلت"، مشددًا على وجود آليات لمراقبة المدرسين وتقديمهم للخدمة عن بعد، مناشدًا أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وتعليمهم عن بُعد.