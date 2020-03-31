"التعليم" تعلن جدول الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي، من 5 إبريل حتى 22 إبريل 2020، والساعات المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

وأكدت الوزارة، إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم، وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحا، حتى الرابعة عصرا، وفقا للجدول، مع العلم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت، أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول، متصل بالإنترنت، عن طريق الواي فاي أو الشريحة.

وأعلنت الوزارة، الفترات الزمنية المحددة، لأداء الاختبار التجريبي للصف الأول الثانوي، حسب المحافظة: من الساعة 8 صباحا حتى 10 صباحا: القاهرة، المنوفية، كفر الشيخ، الفيوم، الأقصر، البحر الأحمر.

ومن الساعة 10 صباحا حتى 12 ظهرًا: الجيزة، الغربية، سوهاج، قنا، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء. من الساعة ١٢ ظهرًا إلى 2 ظهراً: الدقهلية، القليوبية، البحيرة، بني سويف، الإسماعيلية، السويس، مطروح.

وأخيرًا من الساعة 2 ظهرًا حتى 4 عصرًا: الشرقية، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، دمياط، بورسعيد، الوادي الجديد.