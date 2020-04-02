رئيس "اتصالات البرلمان" للمواطنين: خليكم في البيت ربنا يحفظكم

كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن طوخ وقها، تسجيل القليوبية 8 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد بينهم طفلان، مؤكدا خلال بيان عبر صفحته على "فيس بوك"، أن ما يقال عن وجود إصابات أعلى من هذا الرقم مجرد شائعات وأرقام غير صحيحة يتم تداولها عشوائيا عبر السوشيال ميديا.

وأوضح بدوي في بيانه -أن الحالات الجديدة هي حالة من قرية كفر أبوذكري مركز بنها لسيدة عمرها 53 عاما، و4 حالات من باسوس مركز القناطر لسيدة عمرها 42 عاما وزوجها 50 عاما، وأطفالهم طفلة عمرها 9 أعوام وطفل عمره 13 عاما، وهذه أولى الإصابات لأطفال في المحافظة، وسبب إصابة الأسرة مخالطة الأب لحالة مصابة وحالة من شبرا الخيمة أول لشخص عمره 63 عاما، وحالة من العبور نائب مدير بنك بالعبور عمره 52 عاما، وحالة لموظف بالمعاش من مدينة بنها بشارع جميل، مشيرا إلى أن هذه الحالات جرى نقلها بمستشفى الحجر الصحي بقها للعلاج.

وأكد بدوي في بيانه، أن هذه البيانات الرسمية هي الحقيقة بعيدا عن أي شائعات أخرى وبيانات غير رسمية يتم نشرها على السوشيال ميديا.

وجدد بدوي تحذيره للمواطنين بعدم الخروج وعدم التجمعات والاختلاط وعدم النزول للأسواق وغيره، قائلا "خليكم في البيت ربنا يحفظكم"، كما شدد بدوي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا المستجد.