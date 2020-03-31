القليوبية: الإقبال على تسلم شرائح التابلت من مقرات التوزيع "متوسط"

أكدت محافظة القليوبية في بيان لها، اليوم، أن عملية توزيع شرائح البيانات الخاصة في 12 مدرسة خُصصت كمنافذ للتوزيع على مستوى المحافظة تشهد حتى الآن إقبالًا معتدلًا بدون تزاحم من أولياء أمور الطلاب.

وأشارت المحافظة إلى مراعاة واتباع كافة القواعد والتحذيرات الصحية من قبل العاملين، وكذلك توجيه وإرشاد أولياء الأمور منعًا للتكدس، وحفاظًا على صحتهم، كما تم توجيه الأجهزة التنفيذية بالقيام بأعمال تطهير المدارس قبل وبعد الإنتهاء من توزيع شرائح التابلت علي الطلاب.

وكان محافظ القليوبية قد أجرى اليوم جولة تفقدية بمدن بنها والخصوص وحي شرق وغرب شبرا الخيمة لتفقد توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، بالاشتراك مع الشركة المصرية للاتصالات المعنية بالخدمة، لعلاج أزمة تكدس أولياء الأمور أمام السنترالات في الحصول على الشرائح، وتفعيلًا للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، والحد من انتشاره.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عواد أحمد السكرتير العام، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة بنها، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومحمد صلاح رئيس مدينة الخصوص.