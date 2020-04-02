طارق شوقي: وجود منصة إلكترونية للتعلم ساعد الوزارة على مواجهة كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن وجود منصة إلكترونية للتعلم ساعد الوزارة عندما حدثت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "دا ساعدنا نبدأ بداية قوية جدا، كنت بحاول أشرك الناس في إنهم يعملوا امتحانات تجريبية يوم الأحد لطلاب الصف الأول الثانوي فيها 600 ألف طالب من البيت لمدة 10 أيام، مكناش نقدر نعمل دا لو مكناش اجتهدنا".

وتابع: "فريق الوزارة ضخم جدا وبيشتغلوا في ظروف صعبة جدا، وبيشتغلوا على 50 ألف مدرسة، وجار تسكين مليون معلم و20 مليون طالب بقاعدة بيانات كبيرة جدا، وعارفين كل مدرسة وكل طالب، وبنعمل نموذج رقمي ليهم وهيبقى فيه غرف افتراضية تجمع المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، وهيبقى فيه نموذج افتراضي فيه نفس الطلاب اللي كانوا في فصل واحد في المدرسة، ونفس المعلم وهيبقى ليهم منصة تواصل مثل فيس بوك وهنسمح لأولياء الأمور بالتواجد كمراقب".

واستطرد أن ما تم عمله في المنظومة منذ بدء أزمة كورونا سرّع من الخطة والسيناريو الذي كانت تضعه الوزارة.