"عمال مصر" يطالب المجتمع المدني بدعم الدولة بشأن العمالة غير المنتظمة

أكد النائب محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة لعمال التجارة والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، أن اتحاد العمال يثمِّن كل خطوات الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجا، وحرصها على تخفيف الأضرار الناتجة عن إجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وطالب وهب الله، المجتمع المدنى بدعم الدولة والسعي لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة في الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة القوى العاملة، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات دائمة لمتابعة العمالة المتضررة من أزمة كورونا، بمشاركة نقابتي البناء والأخشاب والسياحة للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة الإجراءات الخاصة بصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة من وزارة القوى العاملة.

وتابع، في بيان: أنه اجتمع، مساء أمس، الأربعاء، مع كل من عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، وممدوح محمدي رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق، والدكتور محمد عبدالعزيز عابد الخبير في مجال السياحة، لمتابعة موقف العمالة غير المنتظمة وخاصة العاملين المتضررين بقطاع السياحة.

وأكمل الأمين العام لاتحاد عمال مصر: الاجتماع انتهى إلى استمرار متابعة موقف التسجيل الخاص بالعمالة غير المنتظمة والتواصل مع وزارة القوى العاملة، و حصر أعداد العمالة المتضررة بقطاع السياحة، وعرض الأمر على وزارة القوى العاملة لتعويضهم من خلال صندوق الطوارئ.

ووجَّه وهب الله الشكر لعمال مصر المخلصين الذين يعملون في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد، مضيفا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود، وأن تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة مهمة مجتمعية يجب أن يتحمل الجميع مسؤوليتها.