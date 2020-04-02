عقلاء "الهياتم" بالمحلة يتدخلون لفض مسيرة "الكراتين" بسبب كورونا

شهدت قرية الهياتم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية منذ قليل، تدخل العشرات من العقلاء لاحتواء مسيرة شعبية لبعض شباب القرية اعتراضا على توزيع مساعدات وكراتين تحوي سلعا غذائية تزامنا مع فترة حظر التجوال بسبب تفشي عدوى وباء كورونا.

من جانبه، أكد إيهاب سنبل أحد أبناء القرية، أن كل مشايخ وممثلي عائلات القرية من العقلاء نجحوا في الحوار مع الشباب وإقناعهم بالعدول عن التظاهر في المسيرة والالتزام بالعزل المنزلي حفاظا على أرواحهم ووقاية من أخطار "كورونا".

وأشار "سنبل" إلى أن هناك عددا من المبادرات الشبابية والإنسانية من جانب مسؤولي المجتمع المدني في استكمال حملات التطهير والتعقيم لكل منازل الأسر وعائلات القرية تزامنا مع ظهور حالات إصابة إيجابية.

محافظ الغربية يوجه باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير لتطبيق الحظر والعزل لأهالي القرية

وأفادت مصادر أمنية لـ"الوطن"، بأنه تم الدفع بقوات ودوريات من الشرطة بالتنسيق مع مسؤولي الجهات المختصة لفرض الأحكام وإلزام الأهالي بتطبيق العزل المنزلي تطبيقا لقرارات الحكومة الوقائية للحد من تفشي وباء "كوفيد".

وكانت مسيرة طافت أرجاء شوارع القرية، مرددين هتافات "كلنا ضد العزل.. مش عاوزين كراتين من حد" و"نعم الوقاية من أخطار كورونا".

في المقابل، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الوقائية للوقاية من أخطار كورونا وتوفير كل المطهرات اللازمة لاستخدامها في أعمال التطهير لتأمين أرواح وحياة المواطنين.

وجدير بالذكر أن القرية شهدت ظهور 10 حالات إيجابية مصابة بعدوى كورونا وهو ما أثار مخاوف المواطنين ودفعهم لارتداء الكمامات ومواد التعقيم لتأمين المواطنين.