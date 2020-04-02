رئيس حكومة كندا يدعو لجلسة برلمانية لتمرير قانون المساعدات ضد كورونا

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس الأربعاء، إنه سيدعو البرلمان لعقد جلسة من أجل إقرار مشروع قانون جديد حول المساعدات الطارئة لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأضاف ترودو، في مؤتمره الصحفي اليومي، أن الحكومة تتواصل مع أحزاب المعارضة للدعوة إلى جلسة لمجلس العموم، وأن كل المستويات الحكومية عبر أنحاء البلاد تعمل من أجل "تعزيز مسؤولياتها تجاه الكنديين".

ورفض ترودو، تحديد موعد حول مدى استمرار الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة الكندية لاحتواء انتشار كورونا، واكتفى بالقول إنها ستستمر "بضعة أسابيع وربما بضعة أشهر".

وكان وزير المالية الكندي بيل مورنو، أوضح في تصريح، أمس الأربعاء، أن تكلفة برنامج المساعدات الطارئة تُضاف إلى إعانات البطالة ومخصصات الأطفال ودعم الأجور وتأجيل الموعد النهائي لتقديم التصاريح الضريبية وسواها من الإجراءات التي تضمن انتعاش الاقتصاد بأسرع ما يمكن.

وكانت صحيفة "ذي ناشونال بوست" الكندية قد كشفت عن وثيقة حكومية حصلت عليها تبين أن الإجراءات المشددة قد تستمر حتى يوليو المقبل.