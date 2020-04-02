سبوتنيك: إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

ذكرت الوكالة الروسية "سبوتنيك"، نقلا عن مصدر حكومي إسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة وزير الصحة يعقوب ليتسمان وزوجته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أنه تم تشخيص وزير الصحة يعقوب ليتسمان، وسيواصل الوزير الحفاظ على جدول أعمال منتظم من منزله، وفقا للتوصيات الطبية، وأن جميع الأشخاص الذين التقوا به في الأسبوعين الماضيين سيتم وضعهم في الحجر الصحي الإجباري.

وكان رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قد أعلن مساء الأربعاء، فرض قيود صارمة على الحركة في مدينة "بني براك" شرق تل أبيب التي تعيش فيها أغلبية من اليهود المتزمتين بعد تفشي وباء كورونا فيها.

كما حذر نتنياهو من أن إسرائيل على مفترق طرق إما أن تنجح في كبح انتشار وباء كورونا، أو تتدهور إلى حالة يموت فيها آلاف الإسرائيليين.