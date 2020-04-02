استشاري أورام مصري بفرنسا يوضح كيف يكرم المواطنون هناك "الجيش الأبيض"

قال الدكتور أحمد خليل، استشاري الأورام في جامعة السوربون، إن الوضع في فرنسا صعب للغاية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا أن أعداد المصابين في تزايد، وهجمة الفيروس على فرنسا كانت قوية جدا، خاصة أن الدولة فرضت حظر تجوال لمدة أسبوعين وقامت بتمديده لفترة ثانية، ونتمنى أن تكون الفترة الثانية أقل وطأة من الفترة الماضية، رغم توقعات بأن فرنسا ما زالت في انتظار أسبوع صعب.

وأضاف "خليل"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، في برنامج "مصر تسطيع"، عبر الكونفرنس، على شاشة "DMC"، أن الأطباء هم خط الدفاع الأول والمتواجدون في المقدمة، سواء الأطباء أو كل العاملين في المستشفيات، موضحًا أن المواطنين في فرنسا يوجهون لهم التحية بشكل مختلف، حيث يخرجون في الساعة الثامنة مساءً يوميًا في كل الشرفات ويصفقون ويوجهون رسالة للفرق الطبية "إحنا شايفنكم.. إحنا بنشكركم.. إحنا بنعلن لكم عن امتناننا".

وأوضح استشاري الأورام في جامعة السوربون، أن تلك الظاهرة كانت قد بدأت في إيطاليا في البداية، ثم بدأ تطبيقها في مدينة أو مدينتين في فرنسا، ثم بدأ كافة المدن الفرنسية تشارك في ذلك، "بيقولوا للأطباء، إحنا وراكم وشايفنكم كويس وشايفين مجهوداتكم والمجهود اللي بتعملوه، إحنا بنعيش فترة صعبة على البشرية كلها"، موضحًا أن كل شخص يخرج في شرفته ويقوم بالتصفيق ورفع أصوات المزيكا.

وتابع: "رسالة الدعم دي لازم تتعمل في مصر، إحنا أقدم من الشعب الفرنسي، والدعم المعنوي مهم جدًا في الوقت الحالي".