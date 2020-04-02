بعد وفاة مطرب أمريكي بفيروس كورونا.. نجوم هوليوود ينعونه

توفي المغني وكاتب الأغاني الأمريكي آدم شليزنجر، عن عمر ناهز 52 عامًا متأثرا بفيروس كورونا.

وكان "آدم" قد حصد عددا من الجوائز، وكان عضوا بفرقة موسيقى "الروك"، الأمريكية Fountains Of Wayne.

وكتبت المغنية وكاتبة الأغاني نيكول أتكينز: "أشعر بالحزن لسماع خبر وفاة آدم شليزنجر. كان واحدًا من أول الأشخاص الذين شاركت في كتابة أغنية معهم.. لقد كان حقاً لطيفاً وموهوباً". فيما كتب الممثل توم هانكس عن آدم: "حزين للغاية على وفاة آدم شليزنجر".

وأصيب عدد من الممثليين والمغنيين العالميين بكورونا، بينهم الممثل البريطاني إدريس إلبا، والممثل النرويجي كريستوفر هيفجو، والمغني جاكسون براون، بينما توفي الممثل الأمريكي مارك بلوم وتوفى أيضا المغني جوي ديفي، بسبب الفيروس.

وظهر عدد من النجوم عبر موقع "إنستجرام" في حملة "Stay at home"، لتشجيع الناس على البقاء في المنزل للحد من انتشار الفيروس، بينهم روبرت دي نيرو، الذي ظهر، في فيديو مدته 25 ثانية، يخاطب فيه محبيه في العالم كله، ويرجوهم البقاء في المنازل خوفًا من الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وقال الممثل الحاصل على جائزتي أوسكار لجمهوره: "نحن جميعا في حاجة إلى البقاء في منازلنا، علينا أن نوقف انتشار هذا الفيروس، يجب أن نتكاتف معا، ليس فقط لحماية أنفسنا، ولكن لحماية الآخرين، وكبار السن الذين نحبوهم، أرجوكم".