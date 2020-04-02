الأرصاد تحذر من الشبورة المائية صباح الجمعة.. والعظمى بالقاهرة 29

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس على القاهرة والوجه البحري، غدا الجمعة، معتدلة نهارا شديدة البرودة ليلا، يصاحبها شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس على سواحل البلاد، معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، ويصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.

كما توقع الخبراء أن يكون الطقس بمحافظات الصعيد، ما بين مائل للحرارة وحار خلال ساعات النهار لطيف ليلا، والرياح معتدلة يصاحبها شبورة مائية صباحا على البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 29 للعظمى و15 للصغرى، وعلى الوجه البحري 29 للعظمى و14 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الغربية 30 للعظمى و15 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 25 للعظمى و16 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 29 والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 30 للعظمى والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 21.