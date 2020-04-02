من 3 ابتدائي لـ3 إعدادي.. مشروع بحثي واحد في كل المواد لكل طالب

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن لكل سنة دراسية من 3 ابتدائي إلى 3 إعدادي، مشروع بحثي واحد سيعده كل طالب في كل المواد، لاجتياز السنة الدراسية.

وقال الوزير خلال فيديو للإعلان عن تفاصيل المشروعات الدراسية، أن هذا المشروع متعدد التخصصات، في العلوم والرياضيات والدين والتربية الفنية واللغة العربية، وتجميعه في موضوع واحد من خلال تطربيه ومعرفة علاقة بالحياة، ويتم إعداد إمام في مجموعات بين عدة طلاب أو يعده الطالب فقط إن أراد.

لأول مرة في مصر.. "شات الوطن" خدمة تفاعلية جديدة للرد على استفسارات كورونا

الخدمة تتيح آخر إحصائيات كورونا في مصر وإرسال البلاغات والشكاوىسعيا منها نحو تلبية احتياجات القراء، وإيمانا بأن الخدمات الإلكترونية هي مستقبل الصحافة الرقمية في مصر، وجزء من دورها التوعوي والخدمي، أطلقت مؤسسة "الوطن" خدمة جديدة عبر تطبيق "واتس آب"، هي خدمة "شات الوطن" لضمان وصول أسهل للقارئ ويسر في تقديم المعلومات.

تتلقى "الوطن" كل ما يدور في ذهن القارئ من أسئلة حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتجيب عنها، من خلال التفاعل مع رقم "واتس آب" (01141558564) أو من خلال الضغط هنـــا لتفاعل مباشرة من خلال الموبايل، أو هنـــا للتفاعل على الخدمة من خلال "الديسك توب".