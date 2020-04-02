فرج عامر يدعو المصريين للالتزام بتطبيق الحظر الكامل والبقاء بالمنزل

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تجاوب المصريين مع حملة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لمؤازرة وشكر أطباء وأطقم تمريض وكل العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر والذين يقفون في المقدمة من أجل حماية أرواح المصريين من الفيروس الفتاك كوفيد 19، أو المصطلح عليه كورونا دليل قاطع على التقدير الكبير من جميع المصريين بمختلف انتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية للقائمين على المنظومة الصحية المصرية.

وقال "عامر" في بيان له اليوم، إن جميع من يعملون في قطاع الصحة بداية من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان يستحقون لقب جيش مصر الأبيض مؤكدا أنهم بالفعل لم يتوانوا لحظة واحدة في تقديم أرواحهم فداء لكل مصري تعرض لفيروس كورونا فهم يواصلون العمل ليلا ونهارا لمواجهة فيروس كورونا وطالب المهندس محمد فرج عامر من جميع المصريين في كل مكان داخل مصر بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى خلال هذه الأيام الفاصلة في المواجهة مع فيروس كورونا بالبقاء بالمنزل وعدم الخروج أبدا إلا للظروف القهرية مؤكدا أن المواجهة مع كورونا لن تتم إلا من خلال تطبيق الحظر الكامل مننا جميعا على أنفسها.

وأعرب "عامر" عن ثقته الكاملة في قدرة كل المصريين على اتخاذ مثل هذه القرارات لحماية الدولة المصرية من التداعيات السلبية والخطيرة لفيروس كورونا مشيدا بتجاوب المصريين مع جميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورنا.

وكانت المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أكدت أن تلك المبادرة انطلقت على خلفية اجتماع قنوات شركات المجموعة برئاسة تامر مرسى وتم الاتفاق على مشاركة القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة في تلك المبادرة لتحية الأطقم الطبية التي تم إطلاق مصطلح جيش مصر الأبيض عليهم وأنه في تمام العاشرة والنصف مساء توقف إرسال كل القنوات لمدة 45 ثانية ليتحد الجميع في توجيه الشكر لهؤلاء المحترمين والمحترمات وصفق كل المصريين من داخل منازلهم في هذا التوقيت لجيش مصر الأبيض الذي يقوم بمهمة عظيمة في حماية أهل بلدنا مصر حماها الله.