فرج عامر يدين الهجوم الحوثي على السعودية: ميليشيا تخدم أجندات خارجية

أدان المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بأشد العبارات، قيام ميليشيا الحوثي بإطلاق صاروخين بالستيين استهدفا مدينتي الرياض وجازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة مدنييّن اثنين.

وقال فرج عامر في تصريحات لـ"الوطن" إن ميليشيات الحوثي خرجت عن الإنسانية وعن السياق الإنساني والعالمي في ظل الظروف التي يعاني منها العالم كله لمواجهة وباء خطير يحصد أرواح البشر في العالم، مما دفع كثير من الدول لوقف خصوماتها ومعاركها من أجل الإنسانية وشعوبها.

وطالب فرج عامر، بموقف دولي لمواجهة هذه الميليشيات المدعومة من إيران والتي تستغل الظرف الإنساني للنيل من المملكة العربية السعودية، مما يكشف أن تلك الميليشات ممولة وتنفذ أوامر إيرانية وتخدم أجندات خارجية لا علاقة لها بمصلحة اليمن.

وأعرب النائب، عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابيّن مؤكدًا على تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعم كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة.