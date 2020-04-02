عاجل.. مدبولي يوجّه الداخلية والتموين بضبط الأسعار: لا تسمحوا بالتلاعب

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بضبط الأسواق بكل حسم، وعدم السماح بالمتاجرة أو التلاعب بالأسعار.

وقدّم رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة المنعقد حالياً بتقنية "فيديو كونفرانس"، التحية لوزارة التموين على جهودها في توفير السلع والمنتجات في الأسواق، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

وشدّد مدبولي على ضرورة أن يعي الجميع أننا جميعا؛ حكومة وشعبا، علينا التزامات في مواجهة فيروس كورونا المستجد، ما يستوجب علينا الاستمرار في تطبيق الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها لمواجهة انتشار الفيروس، ومراعاة الالتزام والحرص التام، لا سيما خلال المرحلة الحالية، حتى تكتمل جهودنا جميعا لاحتواء الفيروس، بما يؤدي إلى عدم وقوع زيادة في أعداد الحالات المصابة.