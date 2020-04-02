الخامسة.. آخر موعد لتسليم شرائح تابلت الثانوي في البحر الأحمر

أعلنت مديرية تعليم البحر الأحمر، أن اليوم الخميس هو آخر أيام تسليم شريحة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، بالمدارس السبع المخصصة لهذا الشأن، على أن تبدأ الإمتحانات اعتبارا من يوم الأحد المقبل وذلك بالمنازل، طبقاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية، لـ"الوطن"، إن أكثر من 80% من الطلاب استلموا الشريحة حتى صباح اليوم الخميس، مناشداً باقي الطلاب الاستلام، لافتا إلى أن التسليم سيستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

كانت خصصت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، 7 مدارس لتسليم شرائح التابلت، وهي الشهيد طيار أحمد العدوي الثانوية بمدينة رأس غار، الغردقة الثانوية للبنات بمدينة الغردقة، سفاجا الثانوية بنات بمدينة سفاجا، كمال الدين حسين همام بمدينة القصير، مرسى علم بمدينة مرسى علم، سعد أبو ريدة بمدينة شلاتين، والفريق عبد المنعم رياض بحلايب.