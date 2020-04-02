صحة بالغربية: فحص 545 حالة مخالطة لمدير مطعم "البيتزا" المصاب بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، عن استمرار الحملات الوقائية وانتشار فرق مكافحة العدوى ومندوبي التثقيف الصحي والرائدات الريفيات بين صفوف الأسر والعائلات من القاطنين بنطاق قرية الهياتم بمركز المحلة، حفاظا على صالح أرواح وحياة المواطنين ووقايتهم من أخطار "كورونا المستجد " .

وقال الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية، إنه أعطي توجيهاته إلى الدكتور السيد قاعود مدير إدارة صحة ثان المحلة بضرورة انتشار كافة الفرق ميدانيا وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بشكل دوري على مستوى المناطق السكنية التى ظهر بها الحالات الإيجابية .

جاء ذلك خلال جولة ميدانية أجراها وكيل وزارة الصحة يرافقه عدد من طواقم الفرق الطبية الوقائيه والتى ضمت فريق متكاملا من المتخصصين في فرق الترصد والتثقيف الصحي لفحص وأخذ عينات ميدانية لكافة أفراد الأسر والعائلات المخالطين للحالات المصابة فعليا .

فى ذات السياق، شدد وكيل الصحة في تعليماته إلي زملاءه على ضرورة تطبيق العزل المنزلي وتطبيق مراحل التطهير والتعقيم بكافة المواقف ومداخل ومخارج القرية بالكامل خلال الساعات الجارية لتأمين أرواح المواطنين .

كما شدد على ضرورة التزام المواطنين واتباع تعليمات الحكومية ومنظمة الصحة العالمية، وقال: "تمكنا من فحص ما يقرب من 415 مخالط من أبناء القرية، وأكثر من 130 من خارجها، تعاملوا مع مدير مطعم البيتزا " .

في المقابل، أفادت مصادر طبية داخل مديرية الصحة أن عدد الحالات الإيجابية والتى جاءت نتيجة الاختلاط مع مدير مطعم البيتزا نحو 11 إصابة إيجابية، موضحة أن كافة الحالات تم اكتشافها داخل مستشفى الصدر بالمحلة، وتم نقلها إلي الحجر الصحي بالنجيلة في مطروح والإسكندرية لاستكمال مراحل علاجها وفق معايير العزل لمدة أسبوعين .

وكان الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، أصدر توجيهاته إلى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للوقايه من أخطار كورونا وتوفير كافة المطهرات اللازمة لاستخدامها في أعمال التطهير لتأمين أرواح وحياة المواطنين .

جدير بالذكر أن قرية الهياتم ظهر فيها 10 حالات إيجابية مصابة بعدوي كورونا وهو ما أثار قلق المواطنين ودفعهم لتأمين أرواح وحياة ذويهم.