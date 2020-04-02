صور.. محافظ القاهرة يتابع إجراءات صرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتوفير كل وسائل الراحة لأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتجهيز 253 مدرسة كمنافذ لصرف المعاشات لمنع التكدس بمكاتب البريد، ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة محافظ القاهرة في المدرسة المعمارية بحي دار السلام، لتفقد عملية صرف المعاشات للمستحقين.

كما قام المحافظ بزيارة المدرسة الخديوية العسكرية الثانوية بنين لتفقد أعمال تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأصدر "عبدالعال" تعليماته بزيادة عدد الاستراحات المخصصة لانتظار أولياء الأمور والطلبة وزيادة الغرف المخصصة لتسليم شرائح التابلت داخل كل مدرسة منعا للتكدس والزحام وحرصًا على سلامة القائمين على عملية التسليم والمترددين على المدارس.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلبة وأولياء الأمور أثناء عملية التسليم، حيث تم توفير المطهرات ويتم تعقيم المدرسة التى يتم العمل بها يوميا قبل التسليم وبعده مع الحفاظ على المسافات بين المتواجدين وقياس درجات الحرارة عن بعد قبل دخول المدرسة مقر اللجنة، وعدم السماح لغير المنوط بهم دخول المدرسة.

وكانت محافظة القاهرة قد قامت بتشكيل لجنة فرعية بكل إدارة تعليمية ومعها مندوبي شركات الاتصالات في 32 إدارة تعليمية على مستوى القاهرة منعا لتزاحم أولياء الأمور أمام السنترالات، كما تم اختيار مدرسة بكل إدارة لتكون مركزا لتوزيع الشرائح وفق جدول من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.