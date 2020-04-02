"الأميرة فاطمة" تدرّب أطباء وممرضين على أساسيات الرعاية المركزة

تنظم أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، برنامجا تدريبيا لجميع الأطباء والتمريض غير العاملين بوحدات الرعاية المركزة، لتدريبهم على أساسيات الرعاية المركزة واستخدام أجهزة التنفس الصناعي.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بوضع الخطة الطارئة لمكافحة جائحة فيروس كورونا 19 COVid.

ويستهدف البرنامج تدريب 3000 طبيب و3000 ممرض وممرضة كحد أدنى، ويتم تنفيذ البرنامج في جميع المحافظات في ذات التوقيت، منعا لنقل المتدربين بين المحافظات.

ومن المقرر تنفيذ البرنامج بواسطة أساتذة من كليات الطب المختلفة والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالتنسيق مع قطاع التدريب بوزارة الصحة والسكان.

وتلتزم الأكاديمية بتعليمات الوقاية الصادرة عن قطاع الطب الوقائي بالوزارة ومنظمة الصحة العالمية، مع مراعاة الفصل بين أعداد المتدربين لمنع التجمعات الكبيرة.