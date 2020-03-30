نقيب التمريض: الأزمة اللي حصلت أظهرت دورنا المهم في المنظومة الصحية

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إنّ 2020 أصبح "عام التمريض" دوليا، وفقا لما أقرته منظمة الصحة العالمية والمجلس الدولي للتمريض بمنظمة الأمم المتحدة: "اللي حصل ده أظهر دور الفريق الصحي والمنظومة على رأسها هيئة التمريض".

وأضافت محمود خلال استضافتها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية TEN، أنّ دور التمريض في عدد كبير من دول العالم قوى للغاية بمسؤولياتهم وواجباتهم، موضحة أنّ طاقم التمريض له صلاحيات قانونية عدة، لكن دوره تقلص في مصر خلال الوقت الراهن، بعدما كان طاقم التمريض هو المايسترو بغرفة العمليات: "كانت بتوجه الأطباء داخل الغرفة، والنهارده الأطباء مبيسمعوش كتير للتمريض، إحنا بنفتقد روح الفريق في مصر.. كل واحد بيشتغل لوحده".

وأكدت أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول رئيس يهتم بشكل حقيقي على أرض الواقع بتطوير المنظومة الصحية في مصر، وذلك بعدما عانت سنوات من الإهمال: "كان فيه نقص إمكانيات وبيئة العمل مكنتش مؤهلة، والمستشفيات كانت متهالكة"، مشيرة إلى أنّ طاقم التمريض هو الأكثر إيلاما من قبل المواطنين، رغم ضروره تكريمهم لما يبذلوه من جهد وعرق لخدمة المرضى: "يمكن ربنا عمل كده الفترة دي لرسائل كثيرة، ومنها اننا نعرف قيمة الفريق الصحي وهيئة التمريض، أنا بشبههم بالجوهرة الجميلة اللي أهملت ولكن قيمتها فيها".