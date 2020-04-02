بعد تزويدها بـ 4 أجهزة.. مستشفى نخل بوسط سيناء تجري أول غسيل كلوي

أعلن اللواء عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أنه تم مد مستشفى نخل المركزي، بعدد 4 أجهزة غسيل للفشل الكلوي جديدة، وتم بالفعل إجراء أول حالة غسيل كلوي بوسط سيناء، بعد عناء سفر من تلك المناطق إلى مدينة العريش التي تبعد عن غالبية مناطق الوسط بقرابة 100 كيلو متر، ومناطق أخرى تزيد عن ذلك.

وقال المحافظ، إن هذه الخطوة تعتبر من الخطوات الهامة في رفع المعاناة عن أهالي المناطق الصحراوية والجبلية بوسط سيناء، سواء من أهالى نخل والحسنة والقسيمة بوسط تلك المناطق.

وقال المحافظ، إن جميع المستويات ثابتة ولا يوجد أي نقص في المستلزمات الطبية أو الأدوية، وأن عملية الاهتمام بقسم الطوارئ بالمستشفيات لم يقلل على الإطلاق من الاهتمام بالعيادات الخارجية وعملية الكشف اليومي على المواطنين.