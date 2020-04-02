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محمود مسلم

استئناف مفاوضات السلام السودانية في جوبا

الوساطة تناشد أطراف التفاوض كافة بإتخاذ قرارات شجاعة لتحقيق السلام

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أ ش أ
02:22 م | الخميس 02 أبريل 2020
مفوضات السلام السودانية

مفوضات السلام السودانية

أعلنت الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان عن استئناف التفاوض بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، اعتبارًا من اليوم، بمدينة جوبا.

وكانت المفاوضات عُلقت لمدة أسبوع بسبب رحيل الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السوداني، يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، في بيان صحفي اليوم، أن الطرفين اتفقا على استئناف التفاوض، وأن يكون الحوار بصورة غير مباشرة في بداية الأسابيع الأولى من شهر أبريل الجاري للأسباب الصحية المتعلقة بجائحة "كورونا".

وناشدت الوساطة أطراف التفاوض كافة بإتخاذ قرارات شجاعة من أجل الوصول إلى السلام الشامل والدائم.