استئناف مفاوضات السلام السودانية في جوبا

أعلنت الوساطة في مفاوضات السلام السودانية من جنوب السودان عن استئناف التفاوض بين الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية)، اعتبارًا من اليوم، بمدينة جوبا.

وكانت المفاوضات عُلقت لمدة أسبوع بسبب رحيل الفريق أول ركن جمال الدين عمر وزير الدفاع السوداني، يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، في بيان صحفي اليوم، أن الطرفين اتفقا على استئناف التفاوض، وأن يكون الحوار بصورة غير مباشرة في بداية الأسابيع الأولى من شهر أبريل الجاري للأسباب الصحية المتعلقة بجائحة "كورونا".

وناشدت الوساطة أطراف التفاوض كافة بإتخاذ قرارات شجاعة من أجل الوصول إلى السلام الشامل والدائم.