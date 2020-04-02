الجيزة تخصص 65 مدرسة لصرف المعاشات وتسليم شرائح التابلت

استقبلت 45 مدرسة بمحافظة الجيزة المواطنين من أرباب المعاشات، للتسهيل عليهم فى الحصول على مستحقاتهم المالية.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام عملية صرف معاشات شهر أبريل من خلال منافذ البريد أو بالمدارس، والتى تم تجهيزها وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة وتيسيرات كبيرة لأصحاب المعاشات ،بما يحافظ على صحتهم، ويتسق مع جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتيسير على المواطنين أرباب المعاشات، وتنظيم إجراءات الدخول والانتظار أمام مكاتب البريد بوضع كراسي واستراحات بمسافات متباعدة، مع التعقيم والتطهير الدوري.

وأكد محافظ الجيزة اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، للحفاظ على سلامة وأمن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خلال صرف معاشات شهر أبريل، مع مراعاة منع التجمعات والتكدس بتوفير كل أوجه الدعم، لتيسير حصول المواطنين على معاشاتهم الشهرية .

وشملت المدارس التى إستقبلت المواطنين فى ثانى أيام صرف المعاشات بمدينة كرداسة، مدارس ناهيا ع المشتركة وكومبرة والشهيد محمود علي عبدالمنعم، وبحى بولاق الدكرور بمدرسة السلام الإعدادية بنات، وبمركز ومدينة البدرشين بمدارس أحمد عرابي والشوبك الثانوية ونصر عبدالكريم قاسم وفتحي بشير الثانوي والزهراء الابتدائية وسقارة الإعدادية بنين والشهيد صابر عبدالحكيم وأهالي المرازيق الإعدادية والطرفاية الابتدائية والمستقبل الإعدادية والإمام عبده وعبدالغفار البهواشي وزاوية دهشور الإعدادية والتحرير للتعليم الأساسي ودهشور الثانوية.

وفي مركز مدينة العياط مدارس العياط المشتركة والرقة المشتركة والقطوري وبهبيت والوحدة بالمتانيا والعطف الثانوية وميت القائد المشتركة، وبمركز أوسيم بمدارس الشهيد أيمن بشنباري وصقيل المشتركة بصقيل والفؤاد الابتدائية بكوم بكار وبحي الهرم بمدارس منشية البكاري الثانوية والشهيد سيد أحمد.

وفي مركز إطفيح صُرفت المعاشات في مدارس الوحدة المجمعه الابتدائية بصول وكفر حلاوة الابتدائية والرقه البحرية الابتدائية والكداية الابتدائية.

وفي حي الدقى خُصصت مدرسة الناصرية الابتدائية، وبحي شمال مدارس الجهاد الابتدائية بأرض الجمعية ومدينة العمال ومصطفى كامل بمطار إمبابة وعثمان بن عفان الابتدائية بالمنيرة وتاج الدول الثانوية وخالد بن الوليد، وبحي الطالبية مدرسة الشهيد اللواء نبيل فراج وبحي العمرانية مدرسة عزيز المصري.

كما أشار محافظ الجيزة إلى تخصيص 20 مدرسة لتسليم شرائح التابلت للطلاب بمدارس الجيزة، وذلك بالاتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات لتلاشي أي زحام أمام منافذ الشركة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

ففي حي العمرانية تم تخصيص مدرسة أحمد لطفي السيد، وبمركز أبو النمرس مدرسة إبراهيم مدكور الثانوية، والشيخ زايد بمدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات، والعجوزة بمدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات.

وفي حي جنوب تم تخصيص مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية بنين، وبمركز العياط بمدرسة صلاح سالم الثانوية، وبالبدرشين بمدرسة الشهيد مصطفى أبو زيد الثانوية بنات، وبالصف مدرسة الصف الثانوية المشتركة، وبحي الهرم بمدرسة الصفا والمروة الثانوية، وبحي الدقي مدرسة الأورمان الثانوية بنات، وبمنشأة القناطر بمدرسة الشهيد محمد عيد محسن الثانوية المشتركة، وبحي الوراق مدرسة الوراق الثانوية بنات.

وفي أوسيم خُصصت مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية المشتركة، وبحي شمال مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية بنين، وبكرداسة مدرسة ناهيا الثانوية المشتركة، وبأكتوبر بمدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنات بالحي السابع.

وفي حي بولاق خُصصت مدرسة الشيخة جواهر الثانوية بنات، وبالواحات مدرسة الباويطي الثانوية المشتركة، وبالحوامدية مدرسة الحوامدية الثانوية بنات، وبأطفيح مدرسة القبابات الثانوية.