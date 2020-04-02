ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 29

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة المتوقعة.

وتوقع الخبراء، أن تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحري طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وأن تسهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، فهي كما يلي:

القاهرة 29 16

الإسكندرية 27 14

مطروح 29 12

سوهاج 31 15

قنا 32 15

الأقصر 33 16

أسوان 34 17