الأرصاد الجوية: بدايات فصل الربيع دائما تكون متقلبة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية هي الأكثر تقلبا في الأحوال الجوية بسبب انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع: "بداية فصل الربيع دايما بتكون متقلبة، وفيها ارتفاعات وانخفاضات في درجات الحرارة".

وأضافت "شاكر" خلال استضافتها ببرنامج "صباح الورد" والمذاع على فضائية "TEN"، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين 5 درجات مئوية، مع وجود نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة: "إحنا شهدنا الحالة دي يوم الاثنين اللي فات، والنهاردة وبكرة هتكون قريبة من تلك الحالة"، موضحة أنه وبداية من يوم الأربعاء المقبل، ستنخفض درجات الحرارة 5 درجات: "التقلبات الجوية خلال تلك الفترة بننصح معاها بعدم تخفيف الملابس منعا للإصابة بنزلات برد".

وأكدت أنه من المتوقع هطول الأمطار خاصة بالمناطق الجنوبية ومناطق بسيناء: "لما بنرصد ان فيه أمطار بنبدأ نعلن ونرسل لوسائل الإعلام"، مشيرة إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح اليوم، والتي ستؤدى إلى تحريك الأتربة الساكنه في الجو: "والنهاردة مفيش أي فرص لسقوط الأمطار، وبكرة فيه فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية".