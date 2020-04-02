توزيع سلع غذائية من المجتمع المدني على أهالي الهياتم في الغربية

تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تطورات الوضع بقرية الهياتم، التى تخضع لإجراءات عزل صحي، بغرض الوقوف علي أخر مستجدات تزويد القرية بالسلع الغذائية والتموينية والمسلتزمات الطبية .

جاء ذلك بناءا علي توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، بضرورة متابعة أعمال اللجنة المكلفة بتنفيذ إجراءات الدولة بمحيط القرية للحد من خطر انتشار فيروس كورونا الذى أصاب عدد من مواطني القرية.

وقال رئيس مجلس المدينة، إن هناك حرص من جانب ممثلي المجتمع المدني علي تلبية وسد احتياجات أهل القرية خلال الفترة الجارية .وأكد رئيس مجلس المدينة على ضرورة تطهير سيارات السلع التموينية وتفريغ جميع محتوياتها بدون نزول السائق منها، وتطهير جميع عربات القريه أثناء دخولها وخروجها من نقطة التمركز بمداخل القرية وذلك للحد من عدم انتشار الفيروس لجميع المواطنين بالخارج.

وكان وكيل وزارة الصحة بالمحافظة شدد في تعليماته إلى زملاءه على ضرورة تطبيق العزل المنزلي وتطبيق مراحل التطهير والتعقيم بكافة المواقف ومداخل ومخارج القرية بالكامل خلال الساعات الجارية لتأمين أرواح المواطنين .

كما شدد وكيل الصحة على ضرورة التزام المواطنين واتباع تعليمات الحكومة ومنظمة الصحة العالمية لافتا بقوله "تمكنا من فحص ما يقرب من 415 مخالط من أبناء القرية وأكثر من 130 من خارجها تعاملوا مع مدير مطعم البيتزا المصاب بكورونا" .