روشته تأهيل الطلاب لامتحانات الثانوية العامة في ظل "كورونا"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يجري العمل حاليا مع كل مؤسسات ووزارات الدولة للخروج بامتحانات الثانوية العامة على الوجه الأمثل.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "بنشتغل مع مؤسسات كبيرة بداية من وزارة الصحة والأجهزة المختلفة عشان نحط الطلاب في مسافات متباعدة، ونفس الشيء ينطبق على كونترولات التصحيح، وكذلك منظومة الدبلومات الفنية".

وقالت الدكتورة رضوى السعيد الاستشارية النفسية، إن كل ما يمر به طلاب الثانوية العامة يمثل عبئا إضافيا عليهم خصوصا الطلبة الذين لديهم استعداد جيني للتأثر، مشيرة إلى أن الاضطربات نوعان، الأول خارجي والذي يتمثل في الظروف الخارجية سواء أسرية أو مجتمعية أو عالمية مثلما يحدث من فيروس كورونا المستجد، أو داخلية بإصابة الطالب بأعرض شيء شخصي.

وتابعت في تصريحات لـ"الوطن"، أن ما أعلن عنه وزير التربية والتعليم من خضوض الطلاب للكشف الطبي قبل دخول اللجان يمثل ضغطا لكنه أيضا ضغط منطقي وواقعي، مشيرة إلى أن كلما كان المراهق على قدر من الوعي كفرد في المجتمع ومعد إعدادا سليما لما تأثر بالضغط.

وأوضحت أن الطالب المتزن نفسيا لن يكون للأحداث تأثيرا كبيرا عليه لكن من لديهم قبول جيني للاضطراب يحتاجون رعاية وطمأنة من الأهل حتى لا يتعرضون للقلق، معطية روشتة للطلاب وأولياء الأمور لتكون الامتحانات أسهل على الطلاب:

1- استغلال هدوء العزل المنزلي ووقف الزيارات للمذاكرة والاستعداد الجيد للامتحانات.

2- التوقف عن سماع الأخبار الخاصة بانتشار وتفشي فيروس كورونا والتركيز على إجرءات السلامة فقط.

3- إدراك أن ما يحدث يسير على الجميع، ما يجعل الوضع عاما ولا يؤثر على الحلم الشخصي للطالب.

4- إدراك أنها معركة ضد القلق وفترة للمذاكرة فقط.

5- تأهيل الطلاب لمدى ضرورة الكشف قبل الامتحانات وأن الكشف لا يؤثر على وقت الامتحانات والتأخير سيتم تعويضه للحصول على الوقت الكافي.