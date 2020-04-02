المالية تكشف تفاصيل زيادة المكافأت المخصصة لأطباء الامتياز لـ2200 جنيه

كشفت سارة عيد المتحدث الرسمي لشئون الموازنة بوزارة المالية، عن تفاصيل التوجيه الرئاسي الخاصة بالأطباء والطواقم الطبية.

وأكدت عيد خلال مداخلة هاتفية مع نشرة أخبار "كورونا" التي تقدمها فضائية "dmc"، أن هناك اهتماما بالتعليم والصحة والإصلاح الهيكلي بالموازنة القادمة مشددة على الاهتمام بالأطباء والتمريض وتحسين الأوضاع المالية لهم، نظرًا لاعتبارهم خط الدفاع الأول.

وأوضحت عيد أن الرئيس وجه بزيادة المكافأت المخصصة لأطباء الامتياز لـ2200 جنيه، وإنشاء صندق المخاطر الصحية، وأيضًا زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وذلك خلال موازنة العام القادم والتي ستبدأ أول يوليو المقبل، مع حزمة كبيرة لرفع مستوى الخدمات العامة والصحية التي تقدم للمواطنين بدأ من العام المقبل.