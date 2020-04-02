الاثنين.. البرلمان يناقش الموازنة العامة بحضور وزيري المالية والتخطيط

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2020 - 2021، الاثنين المقبل، حتى الخميس، حيث تسلمت اللجنة مشروع الموازنة وجرى الاتفاق مع رئيس المجلس على عقد الاجتماعات.

وأضاف عيسى، لـ"الوطن"، أن اجتماع الاثنين سيناقش البيان المالي للموازنة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، كما تستعرض وزيرة التخطيط خطة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن للجنة ستناقش، موازنة الشباب والرياضة، وتناقش الثلاثاء المقبل موازنات الكهرباء والبترول والزراعة والري.

وأكد استمار عقد الاجتماعت حتى الخميس المقبل؛ لمناقشة 7 وزارات منها وزارات التموين والنقل، حيث تسعى اللجنة للانتهاء من مناقشة الموازنة في وقت مناسب.