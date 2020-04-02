نائب تركي: أنقرة أقل مخصصات مالية بين دول أوروبا لمواجهة كورونا

بينما تخصص الدول ميزانيات ضخمة لمكافحة فيروس كورونا، لفت الانتباه النائب الهان كسيجي التابع لحزب الشعب الجمهوري إلى ما خصصته تركيا من أجل مواجهة ذلك الوباء.

فبسبب وباء فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة الآلاف من الناس في جميع أنحاء العالم، خصصت البلدان موارد اقتصادية كبيرة للحد من الأزمة الاقتصادية الوشيكة.

ولفتت مشاركة إلهان كسيجي، نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، الانتباه، حيث قال "في حين أن العديد من الدول تخصص مليارات اليورو والدولار لمواطنيها الذين يعانون من وباء الفيروس فلم تخصص تركيا سوى 100 مليار ليرة تركية، إن مواقف العالم الجاد من مواجهة الوضع الاقتصادي المقبل هو كما يلي:

صندوق النقد الدولي: تريليون دولار، إمكانية إقراض سريعة.

الولايات المتحدة الأمريكية: 2.2 ترليون دولارًا أمريكيًا.

الاحتياطي الفيدرالي: 700 مليار دولار أمريكي.

البنك المركزي الأوروبي: 750 مليار يورو.

ألمانيا: 700 مليار يورو.

إيطاليا: 400 مليار يورو.

بريطانيا: 300 مليار إسترليني.

فرنسا: 250 مليار يورو.

تركيا: 100 مليار ليرة تركيا اي ما يعادل 15 مليار دولار فقط.