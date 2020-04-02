صياد يحطم زجاج سيارة إسعاف لوفاة والده داخلها ببني سويف

أقدم صياد على تحطيم زجاج سيارة إسعاف عقب وفاة والده داخلها أثناء محاولة نقله لأحد المستشفيات لإسعافه، حيث اعترف بعدم قدرته على تمالك نفسه، والطرق بكلتا يديه على الزجاج حزنًا على وفاة والده.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف، بإبلاغ "خالد . ح . خ"، 50 عامًا، سائق سيارة إسعاف، ومقيم بعزبة بلبل بندر بني سويف، يفيد بتهشم زجاج الباب الجانبي للسيارة التي يقودها، وتحمل رقم "ص ب ر 1853"، والخاصة بمرفق الإسعاف.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء نقل سيارة الاسعاف لمصاب من قرية سنور، توفي في الطريق، وأقدم ابنه على تحطيم زجاج السيارة حزنًا على وفاة والده.

وبسؤال قائد السيارة، أفاد أنه أثناء نقله للمصاب "عكاشة . م . ع"، مقيم قرية سنور دائرة المركز لأحد المستشفيات لشعوره بحاله إعياء توفى في الطريق، وأثناء عودته لتسليمه لأسرته، أقدم ابنه ويدعى "عمر"، بالطرق بكلتا يديه على زجاج الباب الأيمن للسيارة ما أدى لتهشمه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وضبط المتهم، وحُرر المحضر رقم 5189 جنح مركز بنى سويف.

كما تبين من التحريات ضبط المتهم، حيث تبين أنه يعمل صيادًا، ويبلغ من العمر 30 عامًا، وأقر أمام رجال المباحث بارتكاب الواقعة، لافتًا إلى أنه أقدم على ذلك بسبب حزنه الشديد على وفاة والده وعدم تمالكه لنفسه، ورغبته في نقله للمستشفى لإنقاذ حياته، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.