الوزراء: لدينا 11 ألف سرير و4 آلاف جهاز تنفس صناعي في مستشفيات العزل

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بدأت في الزيادة، خلال اليومين الماضيين مقارنة بالأسبوعين الماضيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي حسام حداد الذي يعرض عبر شاشة "الحياة": "الأرقام اليومية هي المحك الرئيسي وهي ما يهمنا، وليس العدد الإجمالي الذي نراه غير مقلق، وكذلك معدل الإصابة لا يقلقنا".

وتابع: "لدينا القدرة على تعقب المخالطين للحالات ولهذا نحن في مأمن ونحاول ألا ننزلق إلى أرقام الإصابات في بعض الدول الأوروبية والأسيوية وهو ما يفوق قدرة أي دولة".

وأردف: "لدينا 11 ألف سرير رعاية مركزة وهناك أجهزة تنفس صناعي، ولدينا ما بين 3000 و4000 جهاز صناعي في مستشفيات العزل، و4% يحتاجون من المصابين إلى هذه الأجهزة، بينما بقية الحالات تشفى بسهولة والوفيات لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة".