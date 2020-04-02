الحكومة تناشد قطاع الخاص عدم خصم أيام العمل من المنزل من رصيد العامل

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار رئيس الوزراء، بتقليل عدد العاملين في المؤسسات الحكومية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لا ينطبق على القطاع الخاص.

ودعا "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، شركات القطاع الخاص إلى الالتزام بروح قرار رئيس الوزراء: "بالنسبة للشركات التي تجبر العاملين على العمل من بيوتهم على أن تخصم هذه الأيام من رصيد إجازاتهم، ندعوكم إلى الالتزام بروح قرار الحكومة، لأنه يستهدف صالحكم".

وتابع: "لأنك لو رفضت إراحة 10% من القوة، قد تجبر على العمل بأقل من 10% من قوة العمل في حالة ظهور حالات مصابة بالمرض".