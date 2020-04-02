متحدث "الوزراء": التزام المواطن أهم من إجراءات الحكومة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن التزام المواطن أهم مما تقوم به الحكومة من إجراءات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة "dmc"، أن التزام المواطن هو المعيار الذي سيجعلنا بعيدين عن الانزلاق للمرحلة الثالثة، مؤكداى ضرورة استمرار التزام المواطن بالتعليمات والابتعاد عن الأماكن المزدحمة والتكدسات.

وتابع: " يأتي ذلك بالإضافة للاحتياطات الجديدة التي تطالب بها الصحة، والتي تنص على أن أي مواطن يشعر بأعراض شبيهة بأعراض كورونا سواء ارتفاع درجة الحرارة أو ألم في الحلق أو سعال جاف، يبادر بالتوجه إلى أقرب مستشفى للحميات للاطمئنان على نفسه.

واستطرد أن اكتشاف الفيروس في مرحلة مبكرة يجعل من السهل إخضاع المواطن للعلاج واجتياز المرحلة الصعبة، بينما اكتشافه في مرحلة متأخرة كان سببا في معظم الوفيات لدينا، موضحا أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان أشارت في وقت سابق إلى أن 100% ممن توفوا عانوا من أمراض مزمنة أخرى، ونهيب بالجميع وكل من يشعر بأي أعراض بالتوجه لأي مستشفى حميات.