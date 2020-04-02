مصرع وإصابة 22 في حادثي تصادم بالشرقية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 17 آخرون في انقلاب سيارة، فيما أصيب 4 آخرون في تصادم سيارة بعامود في الصالحية الجديدة.

وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارًا، يفيد بتلقي قسم شرطة الصالحية بلاغًا بانقلاب سيارة ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 17 من العمال، كما أصيب 4 آخرين في اصطدام سيارة بعامود في نفس التوقيت بعد انقلاب السيارة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة، وتم تحويل اثنين إلى مستشفى الأحرار التعليمي، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى الصالحية، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق.