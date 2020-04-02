إعادة فتح نادي الشرقية الرياضي بعد تشميعه لمخالفة قرار الغلق

فضت لجنة، اليوم، برئاسة وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة الشمع من على بوابات نادي الشرقية وأعادت فتحه بعد غلقه بسبب مخالفة قرار الإغلاق الصادر من مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وتابع عملية فض الشمع وفتح النادي أعضاء المجلس، يتقدمهم خالد جعفر نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد عبدالمنعم أمين الصندوق وخالد بيومي وكامل رمزي ونرمين الهجرسي وشادي مسعد وخالد سعيد أعضاء مجلس الإدارة، وفي حضور دينمو نادي الشرقية العميد محمد مسعد المدير التنفيذي للنادي.

وأكد محافظ الشرقية على دعمه الكامل لنادي الشرقية، كأحد العلامات البارزة والمميزة للمحافظة، مؤكداً أنه لن يتهاون لحظة في تنفيذ قرارات الحكومة والتي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومنع إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد.