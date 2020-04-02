عاجل.. العالم يسجل مليون إصابة بفيروس كورونا ووفاة 5% منهم

سجلت دول العالم مليون إصابة بفيروس كورونا ووفاة 5% منهم حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، ودعت منظمة الصحة العالمية مختلف المنظمات الدولية لدعم الدول النامية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال تيدروس أدهانوم المدير العام للمنظمة إن الصحة العالمية تبدي قلقها من الانتشار السريع لفيروس كورونا، مضيفا أن هناك نحو 47 دولة التحقت بمسار التجارب على علاج جديد لفيروس كورونا.

وقال مدير المنظمة أمس: "سنصل قريبا لمليون حالة إصابة بكورونا و50 ألف وفاة".

وارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم إلى أكثر من 48 ألفاً، وفق ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" اليوم.

كما تعافى أكثر من 200 ألف مصاب بفيروس كورونا في العالم، فيما ارتفع عدد المصابين بالفيروس في العالم إلى أكثر من 950 ألفاً، وذكرت وكالة أنباء "فرانس برس" أن أكثر من نصف مليون إصابة بفيروس كورونا تتركز فقط في أوروبا.