الحكومة: مازلنا بعيدين عن السيناريو الأسوأ في مواجهة كورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن متوسط عدد الأيام للمصاب بفيروس كورونا في مصر حتى يتعافى 8 أيام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي حسام حداد الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، أنه يجب أن يقلق المواطنين، مفسرًا ذلك بأن هذا سيساعدهم على اتخاذ الإجراءات لكي يكونوا في مأمن: "والدول التي سيطرت على كورونا في البداية نجحت في التعامل معه".

وتابع: "مصر لا زالت بعيدة عن السيناريو الأسوأ ويجب أن نواصل الالتزام بالإجراءات والأسبوع المقبل هو الحاسم والأهم، والإصابات لو زادت شوية ميقلقناش طول ما عندنا القدرة على تتبع المصابين".