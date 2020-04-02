مبادرات لتطهير المناطق الموبوءة بـ"كورونا"

استمرت جهود الأجهزة التنفيذية فى تطهير وتعقيم القرى والمدن لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تزامناً مع تدشين مبادرات أهلية للغرض نفسه فى المناطق التى ظهرت فيها إصابات بالفيروس، وسط مواصلة مديريات الصحة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة فرض الحجر على المناطق التى شهدت إصابات، إلى جانب متابعة الأجهزة الأمنية لفرض حظر التجوال حماية للمواطنين.

فى بورسعيد، واصلت مديرية الصحة إجراءاتها لعزل 7 عمارات فى المحافظة من المخالطين للحالات المصابة، فيما أنهت فترة الحجر الصحى لـ351 شخصاً بمصنع سينمار للكيماويات وشركة بتروجت للبترول، بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وأعلن الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة انتهاء فترة الحجر المقرّرة لموقع مصنع سينمار، الذى يضم ١٠٦ عمال، وموقع بتروجت الذى يضم ٢٤٥ عاملاً، بعد سحب عينات من العمال، وجاءت نتيجة التحاليل سلبية، لافتاً إلى أن إجمالى المصابين بالفيروس فى المحافظة بلغ 22 شخصاً توفى منهم 4 أشخاص.

وتدخّل العقلاء فى قرية «الهياتم» بالغربية لفض مسيرة لأهالى القرية، أمس، اعتراضاً على توزيع مساعدات غذائية، تزامناً مع فترة الحظر الحكومى إثر ظهور إصابات فى القرية، وأكد «إيهاب سنبل» أحد أبناء القرية أن جميع مشايخ وممثلى عائلات القرية نجحوا فى إقناع الشباب بالعدول عن الاستمرار فى المسيرة والالتزام بالعزل المنزلى، حفاظاً على أرواحهم، لافتاً إلى استمرار جهود المجتمع المدنى فى تطهير وتعقيم المنازل والشوارع.

وأفادت مصادر أمنية أن مديرية الأمن دفعت بقوات من الشرطة لإلزام الأهالى بتطبيق العزل المنزلى، تطبيقاً لقرارات الحكومة الوقائية للحد من تفشى الفيروس.

وفى القليوبية، دشّن شباب قرية «كفر حمزة»، حملة لتعقيم وتطهير القرية بالجهود الذاتية فى إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، وفى المقابل، ضبطت أجهزة الأمن خلال أسبوع 470 شخصاً اخترقوا حظر التجوال منذ بداية الحظر حتى اليوم، فى مختلف أنحاء المحافظة جرى عرضهم على النيابة، وأمرت بإخلاء سبيل عدد كبير منهم، لعدم تعمّدهم الوجود فى الشارع خلال فترة حظر التجوال.

ونظمت إدارة التوعية وإدارة السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، حملة لتطهير مناطق ديوان المحافظة والسنترال ومديرية الأمن ومنطقة المحكمة ومجمع الصالح والعزبة الغربية وكوبرى السمك وشارع البساتين ومجلس الدولة، وأكد المهندس محمد نجيب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، استكمال الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع المناطق الحيوية بالمحافظة، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أن العاملين بالشركة يقومون بدور بطولى فى إطار الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وعقب ظهور إصابات بالفيروس، ووفاة اثنين من المصابين فى القرية، دشن أهالى «منيا دمياط»، حملة لتطهير وتعقيم القرية وتوزيع مساعدات عينية على المتضررين من الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، مما أثر سلباً على المصالح التجارية بالقرية التى يعمل غالبية أبنائها فى صناعة الأثاث، حيث أغلقت الورش والمصالح بالقرية، واقتصر نشاط الأهالى على جلب متطلبات منازلهم وتطهير وتعقيم القرية، وقال محمد البدويهى، من المشاركين فى المبادرات الاجتماعية إنهم بصدد مساعدة البسطاء عن طريق جمع تبرعات للقيام بمساعدة العمالة غير المنتظمة، لافتاً إلى أنهم يستهدفون جمع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه وشراء سلع غذائية بـ٥٠ ألف جنيه، لتوزيعها على المتضرّرين وتخصيص باقى المبلغ لإقامة سوق لبيع السلع المدعمة لعدم استغلال البائعين الأحداث الجارية واستنزاف جيوب البسطاء بعد رفع الأسعار.

"القوى العاملة": التفتيش على 638 مصنعاً لمتابعة الإجراءات الاحترازية

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه تم التفتيش على 638 مصنعاً وشركة ومنشأة بالقطاع الخاص، لمتابعة الإجراءات الاحترازية المطبّقة من قِبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة من انتشار فيروس كورونا، وذلك بجميع المحافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التفتيش فى محافظة الشرقية على 95 منشأة، وفى الجيزة 59 منشأة، والبحيرة 56، ودمياط 46، وسوهاج 41، والإسكندرية والقليوبية 32 منشأة، والدقهلية 28 منشأة، والوادى الجديد 19، والبحر الأحمر 18.

وأكد الوزير أن نتائج التقارير الواردة من المديريات أظهرت أن 14 شركة منحت العاملين بها إجازة مدفوعة الأجر لمدة 15 يوماً، و18 شركة نظمت العمل بنظام التناوب بين العاملين بعضهم البعض، لتخفيف تجمعات العمال، فضلاً عن قيام 5 شركات بتكليف العاملين بها بالعمل إلكترونياً من المنزل، كاشفاً عن الجدول الزمنى المحدّد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعاً من أى تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

"الزراعة" تفحص 3405 عينات مواد غذائية مستوردة

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، إنّ معامل المعهد فحصت 3405 عينات حيوانات وماشية مستوردة من خلال الموانئ، فى الفترة من 29 يناير إلى الأول من أبريل الحالى، وإنّ نتائج التحاليل كلها جاءت سلبية من فيروس كورونا.