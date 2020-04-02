صور.. طريقة حصول العمالة المتضررة من كورونا على إعانة بيت الزكاة

وجه شيخ الأزهر بتشكيل فرق عمل بمحافظات مصر للوصول للأسر المحتاجة والتي لا يوجد عمل لها بسبب فيروس كورونا لمساعدتها، خاصة أن بيت الزكاة يصرف إعانة شهرية لـ87 ألف أسرة تتراوح من 500 إلى ألف جنيه عن طريق البريد.

وتقدم "الوطن" فيما يلي استمارة إعانة بيت الزكاة والصدقات المصري، للعمالة اليومية المتأثرة بأحداث فيروس كورونا المستجد، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

طريقة التقديم والبيانات للحصول إعانة بيت الزكاة

ـ الدخول على لينك استمارة بيت الزكاة من هنا.

ـ كتابة الاسم الأول.

ـ كتابة اسم الوالد ثلاثي.

ـ تسجيل الرقم القومي الخاص بالمستفيد.

ـ ادخال رقم الهاتف الشخصي لسهولة التواصل.

ـ تحديد جنس المستفيد من الخدمة.

ـ اختيار المحافظة التابع لها، المستفيد من الاعانة، وكتابة العنوان الذي يسكن به.

ـ تحديد عدد الأفراد التي يعولها طالب الإعانة، والحالة الاجتماعية له.

ـ كتابة المهنة التي يعمل بها المستفيد، وجهة العمل الحالية له.

ـ تحديد متوسط دخل الأسرة.

ـ تحميل صورة من بطاقة الرقم القومي لطالب الإعانة.

ـ إقرار بأن البيانات صحيحة، ويتحمل مقدم الاستمارة مسؤوليتها قانونًيا، كما يتعهد بتقديم المستندات المطلوبة متى طُلب منه ذلك.

ـ يرجي العلم أن التسجيل مرة واحدة ولا يمكن تعديل البيانات، بعد إرسالها.

- الضغط على حفظ لإرسال الطلب.

وصرح محمد عمرو توفيق الأمين العام لبيت الزكاة، أنه سيتم ضم الأسر المتضررة من كورونا للحصول على إعانة من بيت الزكاة، لافتًا إلى أنه يتم إجراء بحث على الأسر لمعرفة احتياجاتها سواء بالإعانة الشهرية أو الأدوية.