محمد أنور: لن أشارك في سباق رمضان.. وأحضر لـ"إسعاف يونس"

أعرب الفنان محمد أنور، عن سعادته الغامرة بمشاركته في "مسلسل قوت القلوب"، الذي يعرض عبر شاشة "الحياة"، مع الفنانة الكبيرة ماجدة زكي، والمخرج مجدي أبو عميرة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي حسام حداد الذي يعرض عبر شاشة "الحياة": "الدور جديد عليّ، ومبسوط برد فعل الناس عليه، ومصر كلها قاعدة في البيت ودلوقتي في تركيز علينا لأن مفيش مسلسلات غيره والناس بتقول إنه من مسلسلات زمان".

وتابع: "بتفرج على المسلسل ومبسوط بيه جدًا، وحاسس إنه حاجة من ريحة الضوء الشارد اللي الأسرة المصرية اتعودت عليها".

وأشار إلى أنه لن يشارك في مسلسلات رمضان، مشيرًا إلى أنه يحضر لمسلسل جديد بعد نهاية السباق الرمضاني: "كان في مسلسل برمضان، بس محصلش نصيب، وبجهز لمسلسل بعد رمضان اسمه إسعاف يونس".

وناشد أنور، المواطنين بالتزام المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا: "وبقول للناس معلش نصبر شوية وكلام رئيس الوزراء إن الأسبوع الجاي أهم أسبوع لأن الحالات بدأت تزيد".

وواصل: "الناس ماشفتش بعنيها لأن الأعداد قليلة، لكن لما يشوفوا حد تبعهم مصاب هيتخضوا، وإحنا مش عاوزين نوصل للمرحلة دي".