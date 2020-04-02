"العصار" يوضح المطلوب من الطلاب للالتحاق بمدارس الإنتاج الحربي

كشف اللواء دكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المطلوب من الطلاب للاتحاق بالمدارس التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وقال العصار خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "أهم حاجة عملناها عشان الطالب يدخل المدرسة إننا بنعمل لكل المتقدمين اختبارات شفوية، وامتحان تحريري وعملي، وسمات شخصية، يشرف على الاختبارات لجنة على مستوى عالي جدا وبيضاف إلى تقييمه المجموع اللي داخل بيه، كل هذا يترجم إلى رقم وترتب النتائج ترتيبا تنازليا ومن خلال هذا الترتيب بناخد العدد المطلوب للمدارس".

وشدد على أن أعضاء هيئة التدريس يتم اختيارهم بكل دقة، و"ندرس للطلاب بخلاف المواد الفنية اللغات والمواد التي تخص الوطن والتاريخ، عشان كل طالب يبقى طالع عنده انتماء لبلده ولازم يكون فخور بوطنه".