وزيرة الصحة تناشد مواطني 4 محافظات التزام العزل الذاتي وعدم الاختلاط

ناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، كافة المواطنين بجمهورية مصر العربية، بخاصةً بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط، الالتزام بالعزل الذاتي وعدم المخالطة، لتقليل عدد الإصابات.. وذلك خلال البيان اليومي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وأعلنت وزارة الصحة، أنه جرى تسجيل 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريون.