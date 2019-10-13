قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الرئيس السيسي تحدث مع المصريين بصراحة في ملف سد النهضة، مشيرةً إلى أن العالم لن يؤيد التنمية في أثيوبيا على حساب ملايين المصريين.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج "الآن"، عبر شاشة "اكسترا نيوز" أن رئيس الوزراء الأثيوبي سيوافق على ما ستطرحه عليه القيادة السياسية بشأن مفاوضات السد.

وناشدت "الشوباشي"، المواطنين بترشيد استهلاك المياه، قائلة: "عمرنا ما هنعطش، لازم ندرك التغير وإننا اتغيرنا"، مشددة في نفس الوقت على ضرورة تغيير سلوك بعض المواطنين بخصوص بناء العشوائيات على الأراضي الزراعية: "السيسي بيوعينا، لازم نكون واعيين بكل تفاصيل حياتنا ونتصرف بشكل حسن".