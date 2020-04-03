السفير الصيني يكشف وضع الصين: تخفيف القيود واستعادة النشاط الصناعي

كشف لياو لي تشاونج السفير الصيني بالقاهرة عن الوضع الذي تشهده الصين الآن خلال أزمة مواجهة فيروس كورونا وذلك خلال لقاء عبر الفيديو كونفرانس مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأكد السفير الصيني بالقاهرة أن الوضع في الصين يشهد تحسنا مستمرا، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام الماضية لم تسجل الصين إلا عدد قليل من الإصابات، ومعظمها قادم من خارج الصين.

وأوضح السفير الصيني بالقاهرة أ، معظم المقاطعات والمدن الصينية بدأت إعادة الحياة الطبيعية لها، وأنه في يوم 27 شهر مارس أعلنت مقاطعة ووهان أنه قد تم وقف انتشار كورونا في المدينة بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن ووهان تبدأ استعادة الحياة التدريجية وفتح الحدائق أمام الجماهير، وتشغيل أتوبيسات النقل العام وخطوط المترو، وبحلول 8 أبريل سيتم رفع جميع القيود المفروضة على السفر من وإلى ووهان وإنهاء الإغلاق بشكل كامل.

وشدد السفير الصيني أن الصين حريصة على استئناف الإنتاج والعمل في الشركات والمصانع بشكل منتظم للحفاظ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الرئيس الصيني زار أحد المقاطعات الصناعية للاطلاع على استئناف الأعمال في الشركات والمصانع.

وأكد أنهم يحلموا باستعادة التنمية الاقتصادية في الصين، مؤكدًا أن تعثر الاقتصاد أمر مؤقت وقابل للاحتواء، وأن الاقتصاد الصيني قوي ولم تتغير أسسه، وأنه يتجه نحو نمو مستمر.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع جهود شاقة لمكافحة كورونا اتخذوا إجراءت بشكل منظم للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي الصيني وبدأوا استئناف الأـعمال والإنتاج في المصانع والشركات الصينية.