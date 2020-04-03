وزير التضامن: نسعى لاحتضان كل الأيتام وضبط تصرفاتهم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تسعى لاحتضان كل الأيتام في دور الأيتام وضبط تصرفات البعض: "المنظور النفسي والاجتماعي مهم، ولازم يبقي فيه ضبط وحزم في التعامل، وإحنا في بيوتنا عندنا انضباط مع أولادنا، وهما محتاجين تعامل متكامل".

وأضافت "القباج" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "التاسعة" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن الوزارة حريصة على تقويم سلوكيات الذكور والإناث منهم في حين قاموا بأخطاء ليست بالإجرامية بدون وضعهم في السجن أو الحبس: "بشكر النائب العام ووحدة حماية الأطفال لديه بتقدم لينا كل الدعم ولولادنا وعندهم مرونة ومفهوم إنساني للتعامل مع الأطفال"، موضحه أن الوزارة تعطي الأولوية لملف الرعاية: "أعداد الأطفال محدودين، وهناك ما يقرب من 500 مؤسسة".

وأكدت أن القدرة على إدارة تلك المؤسسات في حاجة ماسة إلى التعامل الوثيق مع الجمعيات الأهلية النشطة والمجتمع المتفاعل: "الخطة اننا نعمل آلية رقابة مجتمعيه على هذه الدور، ونشرك المتطوعين من المجتمع وخاصة السيدات في إجراء الرقابة في تلك المؤسسات، وبدأنا نطبق معايير الجودة".