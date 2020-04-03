"مواقع الإنتاج".. الحكومة تكشف تفاصيل توفير 1000 عيادة متنقلة

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إعلان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، عن إتاحة وزارة الصحة نحو 1000 سيارة كعيادة متنقلة.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج "الآن"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، إنها سيارات يتوفر فيها خدمات كاملة وأطقم طبية حيث سيتم إعطاء الأولولية لمواقع الإنتاج، مثل الشركات الكبرى، من واقع حرص على سلامة العمال في ظل حرص الشركات على استمرار حركة الإنتاج".

وأوضح، أن وزارة الصحة مستعدة بتزويد كل موقع من هذه المواقع على مدار ساعات اليوم الـ24 لتقديم الخدمات الطبية والصحية والوقائية من فيروس كورونا.