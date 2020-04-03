وضع قرية "شرانيس" بالمنوفية تحت العزل بعد إصابة 6 أفراد بكورونا

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أنه تم وضع جزء من قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية تحت العزل، موضحا أنه سيتم وضع منطقة في القرية تحت العزل بعد ظهور عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم اكتشاف 5 حالات إصابة بفيروس كورونا في قرية شرانيس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، مؤكدا أنه جرى اتخاذ كل إجراءات اللازمة حيال الحالات المخالطة من خلال إجراءات احترازية.

فيما أكد مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في القرية إلى 6 إصابات، موضحا أن عمليات التقصي والتتبع للمخالطين للمصابين بدأت فور ظهور نتيجة تحاليل الحالات المصابة، مؤكدا أن جميع الحالات من أسرة واحدة.