الأكاديمية المصرية للهندسة: الكفاءة معيار اختيار أعضاء هيئة التدريس

قال الدكتور وحيد غريب، عميد الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، إنه يتم اختار أعضاء هيئة التدريس بمعايير كفاءة البحث العلمي والتدريس.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن اختيارهم يتم من خلال إعلانات في الجرايد الرسمية، ويتم عرضهم على لجنة مقابلات بالإضافة إلى الإعارات من الجامعات الحكومية.

وتابع: "عاملين بروتوكولات تعاون مع جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان وأكاديمية زويل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وإحدى جامعات الهند"، مؤكدا أن هذه البروتوكولات تسهم في إثراء الأنشطة الطلابية والتعاون البحثي.

واستطرد: "لنا دور مجتمعي كبير في البحث العلمي، عندنا الكلية التكنولوجية هيبقالها مجال عمل في السيارات الكهربائية، وهو من توجهات الدولة، وكذلك نعمل على إيجاد قسم خاص بإدارة الأعمال لأنها تساهم في تطور الصناعة وتحقيق الخطة الاستراتيجية لها".

وأكد على أن الأكاديمية تسير بتطور كبير في المنظومة التعليمية والبحوث والخدمات الطلابية.